ЧМ-2022 по футболу: назван предварительный график авиарейсов из Израиля в Катар

Первый рейс из Тель-Авива запланирован на 20 ноября — день открытия Мундиаля.

Израильская компания Tik Tik подала официальный запрос на прямые рейсы между Израилем и Катаром в преддверии игр Чемпионата мира по футболу, которые стартуют в стране чуть более чем через неделю.

Об этом сообщает N12.

Ожидается, что первый рейс вылетит в день открытия чемпионата мира по футболу 20 ноября и будет выполняться кипрской авиакомпанией Tus Airways.

«Компания Tik Tik из группы Israir взяла в лизинг самолеты кипрской компании и будет продавать билеты желающим по стартовой цене 550 долларов. Тем не менее, ждем официального ответа от перевозчиков об одобрении прямых рейсов, и только тогда рейсы войдут в расписание вылетов в аэропорту, и будут проданы зрителям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы будут вылетать из Тель-Авива в 9:00 в следующие дни: 20.11, 24.11 и 29.11. Обратные рейсы запланированы на 4.12, 8.12, 12.12 и 15.12.

Как сообщал Курсор, на днях ФИФА, Израиль и Катар достигли договоренностей, в соответствии с которыми чартерные рейсы начнут доставлять израильских и палестинских футбольных болельщиков из Тель-Авива в Доху.

Так, МИД Израиля и министерство культуры и спорта в четверг, 10 ноября, договорились с представителями ФИФА и организаторами чемпионата мира по футболу в Катаре о прямых чартерных рейсах между Израилем и Катаром во время Чемпионата мира по футболу. Начало турнира запланировано уже на 20 ноября.

Также Курсор сообщал, что экс-глава ФИФА признал, что Чемпионат мира по футболу в Катаре был ошибкой.