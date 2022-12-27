ЧП на знаменитой канатной дороге в Хайфе: все подробности и видео

Инцидент, в результате которого около 30 пассажиров застряли на канатной дороге почти на час, — не первый подобный случай в этом году.

Знаменитые канатные дороги Хайфы были остановлены в понедельник вечером из-за отключения электроэнергии. Так, около 30 пассажиров застряли на канатных дорогах, пока пожарные и спасатели не прибыли на место происшествия, чтобы спасти их.

Сообщается, что из-за штормовой зимней погоды движение канатной дороги остановлено до утра вторника. Персонал работает над восстановлением подачи электроэнергии. О пострадавших в результате неисправности не сообщается.

הרכבלית בחיפה שוב נתקעה, בגלל הפסקת חשמל. מה הייתם עושים בין שמיים לארץ, בלי תאורה ובלי אמצעי חימום? (קרדיט: דובא כבאות חיפה) pic.twitter.com/znMNW5jf2A — ערן זינגר (@eran_singer) December 26, 2022

«Все было согласовано с «Маген Давид Адом» и пожарной службой, — сказал оператор канатной дороги по поводу инцидента. — Свет и переговорное устройство в вагонах работали, и они могли связаться с пассажирами».

«Это первое отключение электроэнергии с тех пор, как в апреле канатная дорога была открыта в качестве средства общественного транспорта. Из-за сильного ветра в городе оборвались провода на высоковольтной линии, которая также обеспечивает электричеством канатную дорогу. Бригады Израильской электрической корпорации устранили повреждения примерно за полчаса и восстановили подачу электроэнергии», — пояснил оператор.

Отметим, что около двух месяцев назад десятки пассажиров застряли на канатной дороге Хайфы, но не из-за отключения электроэнергии. Пострадавших в происшествии не было, и после устранения неисправности заявлялось, что проблем с безопасностью на канатной дороге нет.

Однако после инцидента организация Hatzalah получила многочисленные звонки от пассажиров, которые сообщили, что неисправность канатной дороги вызвала у них «стресс и беспокойство».

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