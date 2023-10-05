ЧП с младенцем в Иерусалиме — в организме малыша найдены опасные наркотики

В Иерусалиме в критическом состоянии госпитализирован малыш. Отца задержали для допроса.

Остатки опасного наркотика нашли в организме 10-месячного малыша из района Исавия в Восточном Иерусалиме. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу столицы.

Об этом сообщила сегодня утром в четверг полиция.

Отца малыша задержала полиция. Согласно предварительным данным, наркотики попали в тело его сына, когда тот ползал один по лестничной клетке и положил какой-то предмет в рот.

Если ваш ребенок случайно проглотил любое опасное вещество, немедленно предпримите следующие шаги:

1. Позвоните в скорую помощь. Это первоочередное действие. Скорая помощь сможет оценить состояние ребенка и дать неотложную медицинскую помощь.

2. Постарайтесь узнать, что было проглочено. Если это возможно, определите, какое вещество было проглочено, и имейте эту информацию при руке. Это может помочь медикам в оказании правильной помощи.

3. Не пытайтесь вызвать рвоту. Не давайте ребенку ничего пить и не пытайтесь вызвать рвоту без указания врача, так как это может усугубить ситуацию.

4. Не оставляйте ребенка без присмотра. Пока ожидаете приезда скорой помощи, оставайтесь с ребенком, чтобы следить за его состоянием и предоставить необходимую помощь.

5. Сохраняйте спокойствие. Важно сохранять спокойствие, даже в стрессовой ситуации. Это поможет вам лучше реагировать и координировать действия.

6. Соберите информацию. Если это случилось в чужом доме или месте, соберите информацию о том, что могло быть доступно ребенку, чтобы передать ее медикам.

Помните, что время играет решающую роль в случае отравления. Быстрое действие и вызов скорой помощи - важнейшие меры для минимизации потенциального вреда. Не задерживайтесь и не пытайтесь справиться с ситуацией сами, обратитесь за профессиональной медицинской помощью как можно скорее.

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