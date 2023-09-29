ЧП с ребенком в Галилее — врачи рассказали о редком заболевании

У девочки развился редкий синдром после укуса змеи.

Восьмилетнюю девочку, жительницу одного из населенных пунктов Галилеи, недавно доставили ​​в педиатрическое отделение медицинского центра "Галилея" в Нагарии в тяжелом состоянии и без сознания. Родители девочки рассказали, что змея укусила ребенка за ногу в саду ее дома.

Об этом пишет Maariv.

Девочку, страдавшую от рвоты и болей в животе, сначала лечили в педиатрическом отделении неотложной помощи, где ей ввели противоядную сыворотку, в результате чего ее состояние улучшилось. Через неделю, после сильных болей в ноге и отека ноги, девочка прошла дополнительные обследования, в результате которых ей был поставлен диагноз «компартмент-синдром», относительно редкий синдром, вызывающий сильную боль и отек ног.

Позже девочку отвезли в операционную, где ей сделали процедуру фасциотомии, чтобы снять давление, создаваемое в мышцах ног.

Директор педиатрического отделения интенсивной терапии в медцентре «Галилея», доктор Йоав Хоффман, рассказал: "Компартмент-синдром вызывает нарушение кровоснабжения мышцы, в результате чего нога девочки непропорционально опухла и образовался некроз. После операции в ее состоянии произошло улучшение. Состояние сейчас оценивается как легкое и среднетяжелое. Пока неясно, на какой срок девочка будет госпитализирована».

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