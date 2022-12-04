ЧП в аэропорту Бен-Гурион: автомобиль прорвался через блокпост и был обстрелян

Охрана аэропорта открыла огонь по автомобилю, который незаконно пересек КПП и угрожал безопасности пассажиров и работников.

Утром 4 декабря через заградительные сооружения аэропорта Бен-Гурион с трассы прорвался автомобиль.

К воротам Национального аэропорта подъехал угнанный ранее автомобиль. Он выполнил такой маневр, что поставил под угрозу безопасность сотрудников службы безопасности аэропорта, которые решительно отреагировали открытием огня и установкой заграждений пока автомобиль не был остановлен.

Охранники обстреляли автомобиль и ранили одного из пассажиров, который пытался скрыться пешком. Автомобиль был остановлен на дороге, а двое пассажиров, предположительно укравших его, задержаны и доставлены на допрос.

После инцидента пассажиров в Терминале 3 попросили лечь на пол и не двигаться в течение нескольких минут.

אירוע חריג בנתב»ג: הנוסעים בטרמינל 3 התבקשו לשכב על הרצפה ולא לזוז מהמקום כשעמדות הצלפים נפתחו. גם בטרמינל 1 נשמעה קריאה שלא לצאת. רשות שדות התעופה הודיעה כי 2 גנבי רכב פרצו את מחסום הכניסה, והם נעצרו בכביש לכיוון טרמינל 3. בנתב»ג חזרו לשגרה; האירוע מתוחקר@NoganNir @hen_zender pic.twitter.com/FTAqNKdM3t — חדשות 13 (@newsisrael13) December 4, 2022

Администрация аэропорта заявила, что «автомобиль был остановлен на пути к Терминалу 3. Инцидент закончился задержанием пассажиров транспортного средства. Происшествие расследуется».

Полиция задержала подозреваемого, жителя Йоша, который нелегально въехал в Израиль и угнал автомобиль из района Шарон. После оказания медицинской помощи он будет передан полицейскому следствию.

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