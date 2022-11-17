Названы причины, из-за которых в аэропорту Бен-Гурион снова увеличились очереди

Администрация по-прежнему просит не приезжать раньше чем за три часа до вылета.

Несмотря на то, что сезон отпусков закончился, пассажиропоток в аэропорту «Бен-Гурмон» не уменьшается, соответственно, как и проблема с очередями.

Об этом сообщает Mako.

Людям приходится долго ждать в очередях на проверку Службой безопасности и к стойкам регистрации. И первая причина, из-за которой это происходит — дефицит кадров в нескольких отделах. Работники аэропорта не справляются с потоком людей, особенно, когда регистрации происходит одновременно на несколько рейсов.

В летний период и во время осенних праздников эту проблему пытались решать за счет дополнительных бригад. Вторая причина большого скопления путешественников в аэропорту — отмена предполетной регистрации. Возможность зарегистрироваться за день до вылета убрали совсем недавно.

И третья причина состоит в увеличении среднесезонного количества пассажиров. Летом и во время осенних праздников количество отправляющих и прибывающих граждан в самый пик составляла около 90 тысяч в день. Сейчас этот показатель снизился до 65 тысяч человек, что для данного периода тоже много.

К слову, на Хануку пассажиропоток снова увеличится, поэтому администрация по-прежнему просит пассажиров не приезжать в аэропорт раньше чем за три часа до вылета.

«Курсор» писал ранее, что глава минтранса Михаэли одобрила расширение международного аэропорта Бен-Гурион.