Стало известно, во сколько обойдется Израилю перенос аэропорта на искусственный остров

Искусственный остров планируют заложить на расстоянии двух километров от берега, но для этого придется забрать у Электрической компании угольный порт в Хадере.

По предварительным подсчетам стоимость переноса международного аэропорта Бен-Гурион на искусственный остров составит около 70 миллиардов шекелей.

Такие расчеты предоставили в Национальной портовой компании (ХАНИ).

Соответственно, на нынешнем месте аэропорта Бен-Гурион планируют возвести целый город с самой плотной застройкой.

В ХАНИ совместно с Земельным управлением проводят работы по планированию искусственного острова напротив Хадеры. ХАНИ намерена организовать финансирование в 70 миллиардов шекелей за счет продажи участков земли на территории аэропорта, а также выпуска облигаций и выдачи разрешений компаниям на сооружение инфраструктурных объектов на острове.

Остров планируют заложить на расстоянии двух километров от берега. Поскольку размеры острова зависят от дефицитного песка, то его планируют закупить в Египте. Это также позволит минимизировать ущерб для экологии.

Генеральный директор Земельного управления Янки Квинт заявил: «Все знают, что выбора нет, и в конце концов аэропорт будет построен на острове. Каждый день задержки проекта – это пустая трата времени».

Порт Хадеры, напротив которого планируется строительство острова, принадлежит Электрической компании, но с 2025 года порт останется без работы из-за экологических программ правительства. Земельное управление предлагает забрать у Электрической компании («Хеврат хашмаль») угольный порт в Хадере, чтобы построить остров напротив электростанции «Орот Рабин». Однако в электрокомпании предупреждают о рисках повышения тарифов на электроэнергию из-за нанесения ущерба надежности электроснабжения.

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