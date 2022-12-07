ЧП в Ашдоде: крышу автомобиля пробила рухнувшая со стройки металлоконструкция

К счастью, в автомобиле никто не пострадал.

Несколько дней назад в Ашдоде произошла чрезвычайная ситуация, которая могла закончиться трагически, но все обошлось. На легковой автомобиль с большой высоты рухнула металлоконструкция со стройки.

Об этом сообщает издание «Детали».

Она пробыла крышу и прошла между пассажирским и водительским сиденьем. Женщины, которые находились внутри машины, чудом остались живы.

55-летняя Сэди Битон, которая была за рулем, рассказала, что травмировала плечо, но, если бы конструкция упала на 10 сантиметров вправо или влево, то она, либо ее дочь могли погибнуть.

На место инцидента прибыли парамедики МАДА, которые оказали женщинам первую помощь и доставили в больницу «Ассута» для обследования.

Пострадавшая рассказала, что когда выскочила из машины, то увидела строящееся рядом здание, а на уровне самого высокого этажа качающуюся стрелку крана.

По ее словам, сотрудники полиции приказали остановить работы на стройке – но уже спустя сутки они возобновились. В полиции сообщили женщине, что муниципалитет выдал специальное разрешение продолжить работу.

«Курсор» писал ранее, что на улице Ришоним в Мигдаль а-Эмек, на строительной площадке произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадал мужчина.

Еще мы писали, что на строительной площадке в Дейр-аль-Асаде произошел несчастный случай с 40-летним рабочим. Он попал в реанимацию.