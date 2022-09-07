Очередное ЧП на стройке: на рабочего в Мигдаль а-Эмек упал тяжелый груз

На место происшествия приехала бригада «скорой» помощи, которая госпитализировала рабочего в больницу «Рамбам» в Хайфе.

В среду, 7 сентября, на улице Ришоним в Мигдаль а-Эмек, на строительной площадке произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадал мужчина.

Об этом сообщает Telegram-канал «Наш Израиль».

На рабочего упал тяжелый груз. На место инцидента вызвали бригаду «скорой» помощи (МАДА), которая госпитализировала пострадавшего в медицинское учреждение «Рамбам» в Хайфе. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.

Также на месте ЧП работают сотрудники полиции. По данному факту начато расследование. Спецслужбы выясняют, кто виноват в инциденте.

Отмечается, что в Израиле участились случаи травм на строительных площадках, потому что рабочие пренебрегают правилами техники безопасности, а это приводит к печальным последствиям.

«Курсор» писал ранее, что 6 сентября, на предприятии в Хайфе с 30-летним рабочим произошел серьезный инцидент. Его госпитализировали в больницу. Мужчина получил ожоги конечностей при работе на предприятии.

Еще мы писали, что 64-летний рабочий погиб после того, как его сбил трактор на строительной площадке на улице Харимон в Кирьят-Гате.

Напомним, в Иерусалиме на стройке с высоты упал 35-летний рабочий. Он получил серьезную травму, а потому его пришлось доставить в больницу «Шаарей-Цедек». Начато расследование обстоятельств несчастного случая.