На стройке в Дейр-аль-Асаде произошел несчастный случай с рабочим

На строительной площадке в Дейр-аль-Асаде произошел несчастный случай с 40-летним рабочим. Сейчас он находится в реанимации.

Об этом сообщает издание «Детали».

Строитель упал с высоты и получил серьезные травмы. На место ЧП вызвали «скорую» помощь, которая госпитализировала пострадавшего в медицинский центр в Нагарии.

Инспекторы министерства труда начали проверку обстоятельств происшествия. По предварительным данным, речь идет о серьезных нарушениях техники безопасности.

«Курсор» писал ранее, что в Иерусалиме на стройке с высоты упал 35-летний рабочий. Он получил серьезную травму, а потому его пришлось доставить в больницу «Шаарей-Цедек».

Еще мы писали, что сотрудник предприятия в Беэр-Товии 29 сентября получил повреждения во время работы. Он серьезно пострадал и был доставлен специалистами экстренной службы в ближайшее медицинское учреждение.

Напомним, что на территории заповедника Нахаль Иудея 50-летний гражданин упал с высоты. Вскоре сотрудники экстренных служб провели спасательную операцию и доставили его в больницу Рамбам.