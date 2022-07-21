ЧП в бассейне возле Рамле: спасатели нашли тело мужчины, провалившегося под землю

Спасатели в течение четырех часов искали мужчину, которого вместе с большим потоком воды унесло под землю в результате прорыва грунта под бассейном.

В частном доме в центре Израиля, где под бассейном прорвало грунт и образовалась воронка, спасатели нашли тело мужчины, которого потоком воды унесло под землю.

Об этом сообщает издание Times of israel.

Известно, что спасательная операция длилась 4 часа, она была осложнена опасениями вторичного обрушения грунта. В результате происшествия один мужчина получил легкие травмы и самостоятельно смог выбраться из воронки. А второго унес поток воды. Для его поиска полиция направила вертолет.

Приехавшие на место происшествия экстренные службы провели сканирование местности на предмет образования других воронок.

Один из очевидцев сообщил, что на месте, когда произошла катастрофа, находилось около 50 человек. Все они были на корпоративной вечеринке, которую устроила маркетинговая компания. По его словам, уровень воды в бассейне внезапно начал снижаться, и открылась дыра, создав вихрь, который унес внутрь двух человек.

«Курсор» ранее писал, что по предварительным данным, причиной чрезвычайного происшествия дворе виллы в Кармей Йосеф, где под бассейном провалился грунт, вероятно, стала плохая инфраструктура и некачественное выполнение работ при строительстве искусственного водоема.

Еще мы писали, что 28-летний житель Ашдода скончался, утонув в бассейне в мошаве Хосен на севере Израиля.