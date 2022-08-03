ЧП на стройке в Нетании: рабочий упал с большой высоты

47-летний рабочий получил множественный травмы после падения с большой высоты на стройке, его госпитализировали в больницу.

Сегодня, 3 августа, в Нетании на улице Абарбанель на строительной площадке произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадал 47-летний мужчина.

Об этом сообщает издание Mivzaklive.

Известно, что рабочий упал с большой высоты и получил множественные травмы. На место инцидента приехала бригада «скорой» помощи (МАДА) и госпитализировала пострадавшего в медицинское учреждение «Ланиадо». Врачи квалифицировали состояние мужчины как средней степени тяжести.

На место прибыла также полиция, которая выясняет обстоятельства несчастного случая, произошедшего с рабочим.

«Курсор» писал ранее, что в Иерусалиме на стройке с высоты упал 35-летний рабочий. Он получил серьезную травму, а потому его пришлось доставить в больницу «Шаарей-Цедек».

Еще мы писали, что 30-летний рыбак погиб в порту Ашдод, упав с высоты на волнорез, расположенный во внешней части порта. Вызванные на место медицинские работники констатировали его смерть.

Напомним, что 62-летний мужчина упал с высоты нескольких метров в Нахаль-Зоар, недалеко от Мертвого моря. Он угодил в ручей и сильно травмировался в области головы. Мужчине оказали медицинскую помощь, а затем доставили его в больницу «Сорока».