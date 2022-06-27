ЧП в Тель-Шеве: пациент напал на сотрудника клиники

В Тель-Шеве в клинике мужчина, сопровождавший на прием свою мать, напал на секретаря клиники. Он потребовал немедленно прекратить обслуживать другого пациента и уделить внимание его матери.
Медики вызвали сотрудника службы безопасности и полиции, однако после неудачного нападения виновник происшедшего скрылся.
Полиция сообщила, что в результате оперативных действий нарушителя удалось быстро найти и арестовать.
В связи с участившимися случаями нападения на сотрудников, усилена охрана больниц и медицинских центров.
«Курсор» ранее сообщал, что врачи требуют от правительства усилить охрану поликлиник. Председатель Профсоюза врачей, профессор Цион Хагай сообщил «Кан хадашот», что организация продолжит борьбу и будет вводить различные санкции до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность в поликлиниках.
Также мы сообщали, что в Иерусалиме рабочий стройки упал с высоты и получил серьезную травму. На место прибыла бригада парамедиков МАДА. Мужчине была оказана первая помощь на месте. Уже в больнице врачи квалифицировали состояние пострадавшего как средней степени тяжести.
Напомним, в больнице Хайфы перепутали тела умерших, а родственники не заметили ошибки. Двойная ошибка произошла при идентификации умершей в Хайфе. Больница Кармель отправила на кладбище под чужим именем тело женщины, скончавшейся в возрасте примерно 80 лет.