ЧП в Тель-Шеве: пациент напал на сотрудника клиники

Полиция установила личность мужчины, напавшего на персонал клиники во время обычного визита. Его арестовали и сейчас выясняют детали происшедшего.

В Тель-Шеве в клинике мужчина, сопровождавший на прием свою мать, напал на секретаря клиники. Он потребовал немедленно прекратить обслуживать другого пациента и уделить внимание его матери.

Медики вызвали сотрудника службы безопасности и полиции, однако после неудачного нападения виновник происшедшего скрылся.

Полиция сообщила, что в результате оперативных действий нарушителя удалось быстро найти и арестовать.

В связи с участившимися случаями нападения на сотрудников, усилена охрана больниц и медицинских центров.

«Курсор» ранее сообщал, что врачи требуют от правительства усилить охрану поликлиник. Председатель Профсоюза врачей, профессор Цион Хагай сообщил «Кан хадашот», что организация продолжит борьбу и будет вводить различные санкции до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность в поликлиниках.

Также мы сообщали, что в Иерусалиме рабочий стройки упал с высоты и получил серьезную травму. На место прибыла бригада парамедиков МАДА. Мужчине была оказана первая помощь на месте. Уже в больнице врачи квалифицировали состояние пострадавшего как средней степени тяжести.

Напомним, в больнице Хайфы перепутали тела умерших, а родственники не заметили ошибки. Двойная ошибка произошла при идентификации умершей в Хайфе. Больница Кармель отправила на кладбище под чужим именем тело женщины, скончавшейся в возрасте примерно 80 лет.