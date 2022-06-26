В больнице Хайфы перепутали тела умерших, а родственники не заметили ошибки

Двойная ошибка произошла при идентификации умершей в Хайфе. Больница Кармель отправила на кладбище под чужим именем тело женщины, скончавшейся в возрасте примерно 80 лет.

В пятницу на кладбище в Тират-Кармеле похоронили 80-летнюю женщину. Правда, она не была родственницей людей, которые ее хоронили, но те по ошибке опознали ее как свою.

Об этом пишет портал Walla.

Все дело в том, что в больнице Кармель перепутали тела умерших. Все вскрылось после того, как в медучреждение прибыли родственники другой покойницы. Они обратили внимание на то, что им врачи показали тело другого человека.

В больнице сообщили о редкой ошибке членам семьи женщины, которая была похоронена в пятницу. Сейчас специалисты оказывают помощь обеим семьям.

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