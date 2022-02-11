COVID-19 в Израиле 11 февраля: 27 тысяч новых случаев заражения

Министерство здравоохранения опубликовало статистику по количеству случаев заражения вирусом COVID-19. За сутки было диагностировано свыше 27 тысяч заболевших.

За прошедшие сутки в Израиле было диагностировано 27 723 новых случаев заражения вирусом COVID-19.

Количество зараженных свидетельствует о тенденции к снижению распространения коронавируса в стране, сообщило в пятницу утром министерство здравоохранения.

Число пациентов в тяжелом состоянии сократилось до 1 074 человек, что на 11,3% меньше, чем за последнюю неделю. Из них 346 в критическом состоянии, 267 интубированы и 23 подключены к аппаратам ЭКМО.

Известно, что 248 находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные 1 032 — переносят легкую форму болезни.

На сегодняшний день 688 816 израильтян получили четвертую вакцину, 4,4 миллиона получили три, 6,1 миллиона получили две и 6,6 миллиона получили одну дозу вакцины.

Коэффициент R, представляющий количество людей, которых заразит один больной, также продолжает неуклонно снижаться и в настоящее время составляет 0,76.

Больницы по-прежнему переполнены: медицинский центр «Шиба» в Тель-ха-Шомер и медицинский центр «Шаарей-Цедек» в Иерусалиме работают на 101%. Кроме того, коронавирусом заболели 4175 медицинских сотрудника.

Число погибших составляет 9 431 человек со скоростью снижения на 28%.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что израильские ученые рассказали о связи иммунитета от коронавируса и лишнего веса.

Исследование показало, что ранее инфицированные коронавирусом пациенты с ожирением имели «более высокий и устойчивый иммунный ответ и защиту» по сравнению с пациентами с избыточным и нормальным весом.

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