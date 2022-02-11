Израильские ученые рассказали о связи иммунитета от коронавируса и лишнего веса

Исследование показало, что ранее инфицированные коронавирусом пациенты с ожирением имели «более высокий и устойчивый иммунный ответ и защиту» по сравнению с пациентами с избыточным и нормальным весом.

Ученые из медицинского центра «Шиба» заявили, что люди с лишним весом, которые уже переболели, имеют более высокий иммунитет от коронавируса. Так, пациенты с ожирением куда лучше защищены от будущих заражений.

Исследование в полном объеме впервые представят на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в апреле в Лиссабоне. Однако уже известно, что количество антител со временем падает у всех людей: и привитых, и переболевших. Однако после заражения качество антител улучшается.

А вот люди с лишним весом оказали более защищенными. Так, у пациентов с индексом массы тела 30 или выше – было больше антител к коронавирусу во все моменты исследования.

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