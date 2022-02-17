Испытания обновленной вакцины Pfizer от Омикрон проведут в Израиле

Израильский медицинский центр Шиба станет первым центром клинических испытаний за пределами США, где будут изучать вакцины Covid-19, которые будут защищать от штамма Омикрон.

Израильский медицинский центр Шиба станет первым центром клинических испытаний за пределами США, где будут изучать вакцины-кандидаты против Covid-19, разработанные для защиты от штамма Омирон.

В исследовании, спонсируемом Pfizer, будут оцениваться безопасность, переносимость и иммуногенность исследуемой вакцины на основе Омикрон и комбинации обеих вакцин, вводимых в виде четвертой дозы у взрослых в возрасте 60 лет и старше.

В исследовании примут участие около 200 человек. Все участники ранее получили три дозы текущей вакцины, причем последняя доза была сделана не менее чем за четыре месяца до регистрации.

Эти участники станут частью более крупного исследования, проводимого в Шибе с участием 6000 медицинских работников.

«Это испытание чрезвычайно важно, поскольку мир продолжает бороться с этим штаммом и, возможно, с другими в будущем. Вакцинация — единственный способ остановить глобальную пандемию коронавируса», — сказал доктор Гили Регев-Йохай, директор отдела профилактики и контроля инфекций Медицинского центра Шиба.

Йохай возглавлял отдельное исследование , изучающее эффекты четвертой дозы оригинальной вакцины Pfizer.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что минздрав рекомендует снять большинство ограничений на поездки из-за COVID-19.

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