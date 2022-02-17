Израиль готовится к возможной атаке иранских беспилотников — СМИ

Оборонный истеблишмент заявил о готовности к возможной атаке беспилотников из Ирана. Там также полагают, что Иран продолжит попытки провести такую атаку, передало в среду Kan 11 News.
Об этом пишет Israel National News.
Военный истеблишмент сообщает, что во вторник в Ираке были сбиты два БПЛА, запущенные из Ирана, и имеются опасения, что они были предназначены для взрыва на территории Израиля.
Сообщение появилось на фоне заявлений из Ирана о том, что Израиль оказывает помощь американским силам атаковать повстанцев-хуситов и террористические организации, связанные с Ираном.
Ранее в феврале Израиль разрешил военному офицеру США участвовать в качестве наблюдателя в учениях ВВС, которые имитировали атаку на «долгосрочные» цели, в том числе в Иране.
Около двух недель назад были проведены оперативные и секретные учения с участием десятков самолетов, и они начались, когда возобновились ядерные переговоры в Вене.
Как ранее писал Курсор, у Ирана осталось несколько дней, чтобы принять соглашение по своей ядерной программе на переговорах в Вене.
Курсор также сообщал, что Иран заявил, что исход переговоров в Вене зависит от решений Запада.
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