Израиль готовится к возможной атаке иранских беспилотников — СМИ

Военный истеблишмент опасается, что сбитые во вторник в Ираке два БПЛА, запущенные из Ирана, были предназначены для взрыва на территории Израиля.

Оборонный истеблишмент заявил о готовности к возможной атаке беспилотников из Ирана. Там также полагают, что Иран продолжит попытки провести такую ​​атаку, передало в среду Kan 11 News.

Об этом пишет Israel National News.

Военный истеблишмент сообщает, что во вторник в Ираке были сбиты два БПЛА, запущенные из Ирана, и имеются опасения, что они были предназначены для взрыва на территории Израиля.

Сообщение появилось на фоне заявлений из Ирана о том, что Израиль оказывает помощь американским силам атаковать повстанцев-хуситов и террористические организации, связанные с Ираном.

Ранее в феврале Израиль разрешил военному офицеру США участвовать в качестве наблюдателя в учениях ВВС, которые имитировали атаку на «долгосрочные» цели, в том числе в Иране.

Около двух недель назад были проведены оперативные и секретные учения с участием десятков самолетов, и они начались, когда возобновились ядерные переговоры в Вене.

Как ранее писал Курсор, у Ирана осталось несколько дней, чтобы принять соглашение по своей ядерной программе на переговорах в Вене.

Курсор также сообщал, что Иран заявил, что исход переговоров в Вене зависит от решений Запада.

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