COVID-19 в Израиле: 43 815 новых случаев заражения

Согласно данным, опубликованным сегодня утром Министерством здравоохранения, за прошедшие сутки у 43 815 человек был диагностирован вирус COVID-19.

Из 362 336 тестов, проведенных вчера, 12% дали положительный результат.

На данный момент число тяжелобольных пациентов составляет 254 человека, 63 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего, с начала коронавируса в Израиле умерло 8 274 человек.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что по мнению ученых каждый пятнадцатый израильтянин заражен вирусом COVID-19.

Эпидемиолог из института Вейцмана профессор Эран Сегал, сообщил утром во среду радио «Галь Галац», что, по его подсчетам, в Израиле уже заражаются 100 тысяч человек в день.

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