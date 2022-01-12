По мнению ученых каждый пятнадцатый израильтянин заражен вирусом COVID-19

Эпидемиолог из института Вейцмана профессор Эран Сегал, сообщил утром в среду радио «Галь Галац», что, по его подсчетам, в Израиле уже заражаются 100 тысяч человек в день.

По мнению профессора Эрана Сегала, некоторые израильтяне легко переносят вирус COVID-19 и не делают тестов, другие переносят болезнь бессимптомно. Каждому он предложил подумать, велика ли опасность, если каждый из 15 человек заражен. По его приблизительным подсчетам, Израиль уже достиг порога в 600 тысяч зараженных коронавирусом.

Об этом сообщает новостное издание «Israelinfo».

Впрочем, профессор считает, что Израиль, хоть и выходит на первые места в мире по количеству заболевших на душу населения, все же распространение вируса приближается к пику, за которым наступит спад заболеваемости, как это уже было в странах, которые первые приняли на себя волну Омикрона.

Главное, не допустить, чтобы число больных превысило тысячу или полторы тысячи человек, иначе медицинская система не справится. Пока он предлагает принимать меры, чтобы люди из группы риска меньше контактировали с общественными пространствами.

В Европе в первую неделю года уже заражено 7 миллионов человек, а в ближайшее время планируется появление 450 миллионов зараженных, что фактически эквивалентно половине населения.

Директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге сказал, что волна движется с запада на воток, захватывая все новые области. Польша уже сообщила о ста тысячах случаях заражения, при этом 40% населения в стране отказались вакцинироваться.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что около трети израильтян отказываются принимать таблетки от COVID-19.

Примерно каждый третий израильтянин, которому компания Pfizer предложила лечение таблетками Паксловида COVID-19, отказался от приема препарата.

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