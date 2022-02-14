COVID-19 в Израиле: количество серьезных случаев падает

За прошлые сутки было зарегистрировано 31 167 новых случаев заболевания коронавирусом. Число серьезных случаев снизилось до 994 , уровень R продолжает снижаться.

За прошлые сутки в Израиле было зарегистрировано 31 167 новых случаев инфицирования коронавирусом, в результате чего число активных случаев заболевания в настоящее время достигло 268 274, согласно обновленной информации министерства здравоохранения в понедельник утром.

Число серьезных случаев впервые с конца января упало ниже 1000 и составило 994 по состоянию на утро понедельника.

В течение дня в воскресенье было проведено 128 307 ПЦР-тестов и тестов на антиген COVID-19, при этом процент положительных результатов составил 24,3%.

Коэффициент R продолжает снижаться и в настоящее время составляет 0,72.

На сегодняшний день с начала пандемии в марте 2020 года в Израиле зарегистрировано 9544 случая смерти от коронавируса.

«Курсор» ранее писал о том, что в Израиле появится новый препарат против Covid-19.

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