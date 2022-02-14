В Израиле появится новый препарат против Covid-19

Препарат Evusheld, который прибудет в Израиль в течение нескольких дней, представляет собой комбинацию двух антител и дается в виде двух последовательных уколов в мышцу.

Израильские организации по поддержанию здоровья готовятся предложить новый моноклональный препарат антител людям с высоким риском развития серьезных случаев COVID-19.

Evusheld был одобрен США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в декабре и первая партия препарата, произведенная AstraZeneca, как ожидается, прибудет в Израиль в ближайшие дни.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило препарат для людей в возрасте 12 лет и старше, которые весят не менее 40 килограммов, ранее не болели COVID-19 и недавно не подвергались воздействию кого-либо вируса. Evusheld представляет собой комбинацию двух антител, и она дается в виде двух последовательных уколов в мышцу — по одному для каждого антитела.

«Вакцины оказались лучшей защитой от COVID-19», — заявила доктор Патриция Каваццони, директор Центра оценки и исследований лекарств Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). «Однако есть определенные люди, которые могут не получить адекватный иммунный ответ на вакцинацию против COVID-19, или те, у кого в прошлом были тяжелые побочные реакции на вакцину против COVID-19 и поэтому не могут ее получить и нуждаются в альтернативном варианте профилактики».

Моноклональные антитела — это белки, производимые в лаборатории, которые имитируют способность иммунной системы отталкивать вирусы и бактерии. Evusheld использует антитела Tixagevimab и Cilgavimab, которые направлены специально на всплеск белка коронавируса и должны предотвратить попадание вируса в клетки пациентов.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ученые оценили риск госпитализации при заражении штаммом Омикрон.

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