Ученые дали прогноз о появлении смертоносных штаммов коронавируса

Как рассказал эксперт из Великобритании, штамм Омикрон на самом деле никак не связан с предыдущим вариантов. Поэтому в будущем человечество может столкнуться с более опасными штаммами, которые мутируют именно из Дельты.

Ученые из Великобритании уверены, что следующий штамм коронавируса может быть по-настоящему смертоносным. Как рассказал эпидемиолог Марк Вулхаус из Эдинбургского университета, штамм Омикрон является другой генеалогической ветвью COVID-19.

Это значит, что Омикрон практически никак не связан со штаммом Дельта. Поэтому на данный момент неясно, когда именно появится новый штамм коронавируса, какие в конечном итоге будут у него свойства.

Специалист уверен, что после Омикрона штаммов появится много. Все они будут иметь очень высокий уровень распространения и заразности.

«Они могут оказаться более смертельными или иметь более серьезное негативное влияние», — сказал эксперт.

Ранее редакция нашего портала писала, что врач рассказал, как защитить детей от штамма Омикрон.

Кроме того, Курсор сообщал, что врач назвал главное отличие Омикрона от простуды.

Еще напомним, что ученые оценили риск госпитализации при заражении штаммом Омикрон.

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