Дани Данон обратился к Илону Маску с публичным призывом

Депутат от «Ликуда» Дани Данон обратился к Илону Маску с публичным призывом заблокировать Twitter-аккаунт иранского лидера Али Хамейни.

«Мистер Маск, мы были рады узнать, что вы приобрели Twitter, — написал Данон. — Только один маленький вопрос: почему аккаунт в Твиттере, принадлежащий иранскому лидеру Али Хамейни, все еще работает? Он убивает своих собственных людей и не дает им свободный доступ в Интернет, пока пишет в Твиттере ненавистнические высказывания. Мы просим вашего срочного вмешательства».

Напомним, что ранее протестующие против ношения хиджаба в Иране попросили самого богатого человека в мире Илона Маска, который завтра приобрел Twitter, запретить верховному лидеру Ирана аятолле Хаменеи доступ к социальной сети. Было замечено, что Хаменеи использует свой аккаунт в Твиттере для распространения ненависти против людей, которые выступают против него.

Кроме того, израильская писательница и журналистка Эмили Шредер создала на сайте Change.org петицию, призывающую нового владельца Twitter Илона Маска деплатформировать иранского лидера аятоллу Хаменеи. В твите Эмили написала: «Хватит. Илон Маск, удали аятоллу из Twitter. Если он не позволяет своим людям пользоваться платформой, почему вы должны позволять ему пользоваться платформой?»

Ранее Курсор писал, что Лапид сообщил о «важном шаге вперед для израильской экономики».