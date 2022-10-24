Данные статистики порадовали: безработица в Израиле снизилась

Все лето показатель безработицы ухудшался, однако в сентябре данные статистики показали ободряющие результаты. Значение безработицы в сентябре составило 3,9%.

Общая потребность в рабочей силе в Израиле упала до 63,7% в сентябре с 64,2% в августе.

Об этом информирует Центральное статистическое бюро.

Сообщается, что безработица в Израиле в сентябре снизилась до 172 800 человек, что составило 3,9%. Для сравнения в августе этот показатель был 180 000 человек, или 4,1%.

Показатель в апреле составлял 3,1%, а после этого безработица росла в течение лета. Сейчас ситуация изменилась, и наметилось снижение показателей.

При этом уровень безработицы в широком понимании также снизился до 5% в сентябре с 5,2% в августе. Широкое определение включает сотрудников, отправленных в неоплачиваемый отпуск в начале кризиса Covid два года назад и до сих пор не вернувшихся на работу. Эти сотрудники в основном работают в туристической отрасли.

Однако общее участие в рабочей силе в Израиле упало до 63,7% в сентябре с 64,2% в августе.

Ранее Курсор писал, что правительство вместо стимулирующих мер повышает налоги на электромобили. Налоговая политика нынешнего правительства приведет к существенному повышению цен на новые автомобили уже со следующего года.

Также мы информировали, что в Израиле падают займы на покупку жилья: озвучена причина. Согласно данным Банка Израиля, с августа по сентябрь израильтяне брали на 20% меньше ипотечных кредитов, в результате чего кредитование достигло самого низкого уровня за год.