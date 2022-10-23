Только в Израиле: правительство вместо стимулирующих мер повышает налоги на электромобили

Налоговая политика нынешнего правительства приведет к существенному повышению цен на новые автомобили уже со следующего года.

С 2023 года взлетят цены на новые автомобили из-за повышения налогов правительством Лапида-Либермана.

Об этом сообщает канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Налог на покупку («мас кния») электрического автомобиля повышен с 10% на 20%, на гибрид с 40% на 55%.

Также правительство решило понизить порог для предоставления налоговых льгот: для электрических автомобилей с 75000 до 60000 шекелей, на всю остальную сумму от стоимости автомобиля налогообложение будет до 83%, как на традиционные автомобили ДВС.

Для гибрида с 40000 до 30000 шекелей. Для типа ДВС с 17000 налоговые льготы будут уменьшены до 3000 шекелей.

Пока во всём мире стимулируют покупку электрокаров, понижая налоги, нынешнее правительство в Израиле решило на этом нажиться.

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