В Израиле падают займы на покупку жилья: озвучена причина

Согласно данным Банка Израиля, с августа по сентябрь израильтяне брали на 20% меньше ипотечных кредитов, в результате чего кредитование достигло самого низкого уровня за год.

Банк Израиля объявил на этой неделе, что ипотечные заимствования упали более чем на 20 процентов с августа по сентябрь, упав до самого низкого уровня с сентября 2021 года.

Жилищные кредиты за месяц составили почти 7,7 млрд шекелей (2,2 млрд долларов) по сравнению с 9,6 млрд шекелей (2,7 млрд долларов) в августе, что означает сокращение заимствований четвертый месяц подряд.

Кредитование достигло рекордного уровня в 13,4 млрд шекелей (3,8 млрд долларов США) в марте, но, если не считать небольшого роста в мае, с тех пор неуклонно снижалось, поскольку процентные ставки выросли, чтобы обуздать инфляцию.

Так как цены на жилье продолжают расти в геометрической прогрессии, а индивидуальные ипотечные кредиты, вероятно, будут выше, цифры указывают на то, что все меньше израильтян покупают дома или берут для этого займы.

Большинство ипотечных кредитов предоставляется по плавающей процентной ставке, которая повышается и понижается в зависимости от уровня процентной ставки, установленного Банком Израиля.

Банк быстро поднял ставки с 0,1% до 2,75%, начиная с апреля, подвергая заемщиков более высоким ежемесячным платежам. Ожидается, что процентные ставки будут продолжать расти, чтобы управлять инфляцией, которая сейчас составляет 4,6%, что превышает верхний целевой уровень банка в 3%.

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