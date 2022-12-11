Данон: Будущее страны важнее, чем мое собственное

Политик признался, не было ли ошибочно претендовать на должность спикера Кнессета.

Бывший министр и посол, депутат Кнессета Дани Данон высказался о ситуации в партии Ликуд и потенциальном получении поста спикера Кнессета.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Журналисты спросили у политика, знает ли он, что ждет его в будущем на профессиональном поприще.

«Будущее страны важнее, чем мое собственное. Мы счастливы, что вскоре сформируем национальное и сионистское правительство и сменим это опасное правительство. Мы начинаем видеть ростки смены правительства», ‒ заявил он.

У Данона уточнили, действительно ли нынешняя ситуация является ростками смены правительства, или на самом деле это просто проблемы, которые становятся более сложными по мере приближения распределения рабочих мест среди членов Ликуда.

По его мнению, беспорядки в Ликуде ‒ это не восстание членов партии против Нетаниягу. Он добавил, что это обычный демократический процесс, а также заявил, что Нетаниягу вскоре вступит в должность премьер-министра.

«Мы демократически управляемая партия. Это законно, что будут устремления, разговоры и дискуссии. Это не партия одного человека, как Лапид и Либерман, и это хорошо. Законотворчество, необходимое для формирования правительства, должно занять неделю или полторы», ‒ сказал он.

Помимо этого у политика спросили, не ошибся ли он, когда сосредоточил свои усилия на стремлении стать спикером Кнессета. Данон ответил, что у него «очень прямолинейный стиль», а потому он стремится к должности спикера и считает, что подходит для нее.

«У меня есть необходимые таланты и опыт работы в Кнессете и зарубежной дипломатии, но у нас демократия. Мы столкнемся с этим лицом к лицу и примем результаты. Я надеюсь получить доверие премьер-министра и члена партии завтра днем», ‒ поделился Данон.

По словам депутата, позиция Нетаниягу при выборе спикера «имеет значение», но выбор делают члены партии.

«Курсор» сообщал, что Данон рассказал, почему может отказаться от поста министра.