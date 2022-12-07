Данон рассказал, почему может отказаться от поста министра

Депутат Кнессета Дани Данон («Ликуд») заявил, что если ему предложат занимать пост министра поочередно, то он отклонит это предложение.

Об этом сообщает INN.

«Если, например, назначается министр образования или министр транспорта, и он приходит на эту должность только на два года, какие у него полномочия в министерстве руководить изменениями? Как он воспринимается профессиональным эшелоном?», — задавался вопросом Данон в интервью Channel 12 News .

«Если, например, мне предложат быть министром на два года, я не пойду в министерство, я выберу не идти на два года. Надеюсь, мы туда не попадем», — добавил он.

Данон также ответил на комментарии депутата Кнессета Давида Битана, который сказал, что Биньямин Нетаниягу не умеет вести переговоры.

«У Битана уникальный стиль. Может быть, нам стоило включить его в переговорную команду, чтобы снизить требования партнеров по коалиции», — сказал политик.

Комментарии Данона относительно ротаций прозвучали после того, как Арье Дери и Бецалель Смотрич разработали механизм для решения вопроса о распределении министерских портфелей, предусматривающий ротацию в Министерстве финансов и Министерстве внутренних дел.

Ранее курсор писал, что Яадут а-Тора и Ликуд договорились: какие должности получит партия. Между партиями достигнуто соглашение относительно позиций «Яадут а-Тора»в новом правительстве.

Кроме этого, стало известно о новом требовании ШАС на коалиционных переговорах. ШАС предъявил еще одно требование Ликуду и Нетаниягу, который спешит сформировать правительство до окончания мандата.

Наша редакция писала, что «Нетаниягу уже знает, что совершил серьезную ошибку»: Лапид обратился с призывом к членам партии Ликуд.

Также мы сообщили, что министр юстиции объяснил, почему президент должен отклонить просьбу Нетаниягу о продлении мандата.

Напомним, что обнародовано коалиционное соглашение Ликуда с Религиозным сионизмом.