Давал пятилетнему ребенку стрелять из M16: видео с телефона подозреваемого вызвало резонанс в сети

Криминальный инцидент, произошедший в Галилее, привел к тому, что полиция арестовала 30-летнего мужчину по подозрению в причастности к преступлению. Срок его содержания под стражей время от времени продлевался, в то же время следователи пытались собрать доказательства для предъявления ему обвинения.
В какой-то момент подозреваемого попросили передать свой мобильный телефон для целей расследования, и следователи обнаружили в его фотогалерее необычные видеозаписи, на которых видно, как подозреваемый стреляет из длинноствольного оружия во все стороны и, по-видимому, хвастается этим на видео.
Кроме того, на видео было замечено, что подозреваемый давал оружие маленьким детям, которые стреляли из него, причем на глазах у взрослых.
В комнатах для допросов выяснилось, что это действительно произошло в рамках празднования освобождения из тюрьмы брата подозреваемого.
Полученные доказательства убедили прокуратуру в возбуждении против него обвинительного акта.
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