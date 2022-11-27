Давал пятилетнему ребенку стрелять из M16: видео с телефона подозреваемого вызвало резонанс в сети

К удивлению полиции, на телефоне подозреваемого нашли тревожные записи со стрельбой с учестием детей.

Криминальный инцидент, произошедший в Галилее, привел к тому, что полиция арестовала 30-летнего мужчину по подозрению в причастности к преступлению. Срок его содержания под стражей время от времени продлевался, в то же время следователи пытались собрать доказательства для предъявления ему обвинения.

В какой-то момент подозреваемого попросили передать свой мобильный телефон для целей расследования, и следователи обнаружили в его фотогалерее необычные видеозаписи, на которых видно, как подозреваемый стреляет из длинноствольного оружия во все стороны и, по-видимому, хвастается этим на видео.

Кроме того, на видео было замечено, что подозреваемый давал оружие маленьким детям, которые стреляли из него, причем на глазах у взрослых.

כשהמבוגרים מעודדים מהצד – תיעוד: האח השתחרר מהכלא — ילדים בני 5 ירו ב-M16@_Gitsis_https://t.co/s18Ocq5Wfi pic.twitter.com/XySoqE7kcp — החדשות — N12 (@N12News) November 27, 2022

В комнатах для допросов выяснилось, что это действительно произошло в рамках празднования освобождения из тюрьмы брата подозреваемого.

Полученные доказательства убедили прокуратуру в возбуждении против него обвинительного акта.

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