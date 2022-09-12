Дают шанс переговорам: врачи-ординаторы снова отсрочили свое увольнение

Увольнения должны были вступить в силу завтра, 13 сентября, но объединение ординаторов решило продолжить переговоры с правительством.

Врачи-ординаторы, которые выступают за сокращение смен с 26 до 18 часов, решили пока не увольняться, а дать шанс переговорам для урегулирования конфликта.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Объединение врачей-ординаторов («Митмахим») решило отсрочить вступление в силу писем об увольнении, которые были поданы две недели назад. Это уже вторая отсрочка. Первый раз врачи приостановили свое увольнение на 4 дня на фоне обсуждения проблемы с главой канцелярии премьер-министра Наамой Шульц.

Также свои голодовки, объявленные в знак протеста против длинных дежурств, прекратили врач-ординатор и студент медицинского факультета. Их состояние здоровья в последние дни ухудшилось. Но еще один студент продолжает голодать.

Отметим, что правительство первоначально согласилось сократить смены к апрелю этого года, но в июльском объявлении было сказано, что изменения будут отложены до сентября 2023 года.

«Курсор» писал ранее, что 25 августа этого года в знак протеста против условий труда из 22 отделений больниц по всей стране уволились приблизительно 200 израильских интернов. Это стало ультиматумом для правительства.

Еще мы писали, что два врача объявили голодовку в знак протеста против решения не сокращать продолжительность рабочих смен для интернов. Позже к ним присоединились еще двое молодых врачей.