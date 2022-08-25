«Терять нечего»: из больниц Израиля уволились 200 врачей-интернов

Сегодня, 25 августа, около 200 молодых врачей уволились из израильских больниц, тем самым поставив ультиматум правительству. Такое решение медики приняли из-за замораживания реформы, касающейся сокращения 26-часовых дежурств.
Об этом сообщает издание Timesofisrael.
Вокруг этого вопроса возобновился спор после того, как правительство отложило планы по сокращению смен для интернов. И в связи с этим, объединение молодых врачей «Миршам» предупреждает, если реформа на следующей неделе не будет запущена, то из больниц уйдут еще 300 интернов.
«Каждую неделю в четверг в 14:00. дальнейшие заявления об отставке будут поданы в таком же количестве», — сказала глава «Миршам», доктор Рей Битон.
Отметим, что правительство первоначально согласилось сократить смены к апрелю этого года, но в июльском объявлении было сказано, что изменения будут отложены до сентября 2023 года.
«Письма об отставке, подаваемые прямо сейчас с болью в сердце и дрожащей рукой, являются последствием того, что правительство не выполнило свои обещания по сокращению 26-часовых смен», — заявила Битон.
К слову, врачи-интерны в настоящее время обязаны работать по 26 часов в сутки, но лоббируют сокращение этой смены до 16-18 часов, утверждая, что их неспособность концентрироваться в течение такого длительного периода времени без отдыха подвергает опасности как медицинских работников, так и пациентов.
«Курсор» писал ранее, что 100 млн шекелей выделено на создание цифровой инфраструктуры больниц.