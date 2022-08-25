«Терять нечего»: из больниц Израиля уволились 200 врачей-интернов

В знак протеста против условий труда из 22 отделений больниц по всей стране уволились около 200 израильских интернов.

Сегодня, 25 августа, около 200 молодых врачей уволились из израильских больниц, тем самым поставив ультиматум правительству. Такое решение медики приняли из-за замораживания реформы, касающейся сокращения 26-часовых дежурств.

Об этом сообщает издание Timesofisrael.

Вокруг этого вопроса возобновился спор после того, как правительство отложило планы по сокращению смен для интернов. И в связи с этим, объединение молодых врачей «Миршам» предупреждает, если реформа на следующей неделе не будет запущена, то из больниц уйдут еще 300 интернов.

«Каждую неделю в четверг в 14:00. дальнейшие заявления об отставке будут поданы в таком же количестве», — сказала глава «Миршам», доктор Рей Битон.

Отметим, что правительство первоначально согласилось сократить смены к апрелю этого года, но в июльском объявлении было сказано, что изменения будут отложены до сентября 2023 года.

«Письма об отставке, подаваемые прямо сейчас с болью в сердце и дрожащей рукой, являются последствием того, что правительство не выполнило свои обещания по сокращению 26-часовых смен», — заявила Битон.

К слову, врачи-интерны в настоящее время обязаны работать по 26 часов в сутки, но лоббируют сокращение этой смены до 16-18 часов, утверждая, что их неспособность концентрироваться в течение такого длительного периода времени без отдыха подвергает опасности как медицинских работников, так и пациентов.

«Курсор» писал ранее, что 100 млн шекелей выделено на создание цифровой инфраструктуры больниц.