К голодовке продолжают присоединяться новые интерны

В воскресенье, 4 сентября, два врача объявили голодовку в знак протеста против решения не сокращать продолжительность рабочих смен для интернов, которые сегодня длятся 26 часов. Позже к ним присоединились еще двое молодых врачей.

В голодовке участвуют два интерна из больницы «Ихилов» в Тель-Авиве, интерн из больницы «Каплан» в Реховоте и семейный врач, сообщают detaly.

Это стало беспрецедентным шагом противостояния интернов системе и самой яростной борьбой за свои права. В настоящее время подано около 250 заявлений об увольнении интернами в больницы по всей стране.

Один из тех, кто объявил голодовку – доктор Илан Зингер из центра неотложной медицинской помощи в больнице «Ихилов» написал на своей странице в Facebook: «В прошлом году мы пробовали уволиться все вместе из центра. Уведомили руководство, отправили письмо в отдел кадров, словом, сделали все, чтобы изменить ситуацию. Не помогло. Прошел год, а смены так и не сократили. На этот раз мы снова пытаемся уволиться, но, судя по тому, что я вижу, это не помогает. Так что я начинаю голодовку».

Он добавил: «Я намерен прибегнуть к столь крайним мерам в знак протеста против некомпетентности израильского правительства, которое позволяет 26-часовые смены. Мы уже давно кричим, стонем, но на наши просьбы никто не обращает внимания. И пока наши судьбы рушатся, эти люди продолжают вести свою извращенную политику».

Он заявил: «Вместо того, чтобы заботиться о приемлемых условиях труда, вы вредите нашему здоровью. Осыпая нас комплиментами во время кризисов и масштабных эпидемий, вы потом обманываете нас, находя всевозможные отговорки».

Доктор Ури Розен, который недавно закончил интернатуру и уже стал семейным врачом, заявил, что присоединяется к акции голодовки в знак солидарности с интернами.

Он сообщил: «Год назад я дневал и ночевал в больнице Вольфсон – в коронавирусном отделении, 26 часов подряд, два раза в неделю. Сейчас эти смены кажутся мне каким-то кошмаром».».

Доктор Розен подчеркнул, что «речь идет об очень серьезном шаге, экстраординарном, но я и тысячи моих друзей по работе каждый день вредим жителям нашей страны – неверно выданным лекарством, поставленным диагнозом, ненужной процедурой, неудачной операций. А затем мы, уставшие, буквально падающие с ног, возвращаемся домой – и по пути сбиваем пешеходов».

К голодовке также присоединилась доктор Шани Сабураи, специализирующаяся в ортопедии в больнице «Ихилов». Она также написала в Facebook: «Душевные затраты и семейный ущерб, которые мы несем, просто непостижимы. Я решила, что жизнь и судьба тысяч интернов куда важнее моего собственного дискомфорт. Может быть, наше решение все-таки изменит ситуацию и кого-то разбудит».

Объединение интернов «Миршам» прокомментировало акцию: «Тот факт, что есть интерны, которые настолько отчаялись, что готовы объявить голодовку, должен потрясти основы существующей власти. К сожалению, ни премьер-министр, ни министры не осознают масштабов катастрофы, и этот крайний шаг лишь служит тому еще одним доказательством. Мы надеемся, что и глава правительства, и министр финансов все же поймут, к чему ведут их бездействие и некомпетентность».

Ранее Курсор писал, что двое врачей больницы «Ихилов» объявили голодовку.

Также мы сообщали, что из больниц Израиля уволились 200 врачей-интернов. В знак протеста против условий труда из 22 отделений больниц по всей стране уволились около 200 израильских интернов.