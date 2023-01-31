Даже не раскаялся: террорист, пытавшийся зарезать двух евреев, получил 8 лет тюрьмы

Судья окружного суда Иерусалима Мириам Ломп сегодня (вторник) приговорил террориста, пытавшегося нанести удар ножом двум евреям у Дамасских ворот, к восьми годам тюремного заключения.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Мягкий вердикт был вынесен после того, как судья решила принять во внимание семейное происхождение террориста и тот факт, что нанесение ножевых ранений было «его первым преступлением», как она это определила, и что, по его словам, арест был для него трудным. И это несмотря на то, что террорист не выразил раскаяния в своих действиях, а также изменил свою версию нападения.

Нападение было совершено около 1,5 лет назад, когда Али Аджалин вышел из дома с острым и длинным ножом с намерением причинить вред евреям в районе Дамасских ворот. Через час, когда он прибыл на место происшествия, он заметил двух евреев, имевших внешность харедим, которые шли со стороны Дамасских ворот.

Террорист погнался за ними двумя и возле трамвая вытащил нож и попытался ударить одного из них в спину. В результате нож выпал из рук террориста, и он скрылся с места происшествия.

Согласно приговору, в результате нападения потерпевший получил травму, а страх смерти, который он испытывал в момент нападения, остается и сегодня ощутимым и значительным. На слушаниях во вторник обвинение потребовало сурового наказания террориста, отчасти потому, что террорист несет полную ответственность за нападение как единственный исполнитель.

Он спланировал поступок заранее, чтобы стать мучеником, он вооружился ножом, так что поступок нес в себе потенциал тяжкого вреда, и сделал это из националистически-идеологических мотивов. Но чудом инцидент закончился без серьезных телесных повреждений. Кроме того, в своих действиях подсудимый преследовал цель навести страх и ужас на население, совершив террористический акт.

С другой стороны, в постановлении судья Ломп указала, что ходатайство обвинения о назначении наказания в виде 10-14 лет лишения свободы, по ее мнению, выходит за рамки соответствующего наказания при данных обстоятельствах. Позже в приговоре судья указала, что, по ее словам, наказание должно быть от семи до 10 лет, однако в приговоре она установила только 8 лет. Террорист также выплатит компенсацию лицу, получившему ножевое ранение, в размере 25 000 шекелей, а его другу, который пошел с ним, – 2 000 шекелей.

«Это террорист, который пытался совершить ножевое нападение в полном смысле этого слова. Террорист не смог нанести физические травмы, но нанес наибольший ущерб жертве, жизнь которой изменилась до неузнаваемости. Террорист нанес очень серьезный ущерб общественной безопасности. С самого начала прокуратура ошиблась, что террористу не было предъявлено обвинение в покушении на убийство, и мы сообщили это в прокуратуру. Но даже по обвинению, в конце концов, это очень легкое наказание, которое серьезно вредит войне с террором и дает награду террористам», – сказал адвокат Хаим Блейхер из юридической организации Хонену, представляющей интересы потерпевших от преступления.

«Курсор» сообщал, что полиция арестовала левого террориста по подозрению в совершении теракта.