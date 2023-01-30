Полиция арестовала левого террориста по подозрению в совершении теракта

Преступника неоднократно задерживали, но раз за разом он оказывался на свободе.

Полиция Израиля арестовала левого террориста из Тель-Авива Йонатана Полака по подозрению в совершении теракта ‒ он бросил камень в израильских солдат на перекрестке Бета в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля«.

Ранее на Полака подали десятки жалоб в полицию и его уже неоднократно арестовывали, но он оказывался на свободе и продолжал подвергать опасности жизни израильтян и солдат.

В его уголовном деле числился условный срок вместе с 4 судимостями. Раз за разом его освобождения добивалась адвокат Габи Ласки, которая была депутатом в правительстве Яира Лапида.

Ранее «Курсор» сообщал, что, по словам Бен-Гвира, убийцы мирных жителей должны оказаться на электрическом стуле.