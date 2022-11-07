Дефицит педагогов в Израиле будет расти — Минобразования

В нынешнем учебном году на педагогические факультеты поступили всего немногим более 6 тысяч студентов.

За последние два года показатели набора студентов на педагогические факультеты университетов и колледжей снизились более чем вдвое.

Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на данные Министерства образования.

Согласно сообщению, в нынешнем учебном году на педагогические факультеты поступили всего около 6,100 студентов, при этом два года назад их было более 13 тысяч.

Отмечается, что уже в этом году перед началом учебного года школы ощущали острый кадровый голод. Так, в одном только Тель-Авивском и Центральном округах не хватало трех с половиной тысяч учителей. Особенно остро не хватает преподавателей математики, английского языка, физики и других естественных наук.

«Количество студентов, … приступивших к обучению по программам повышения квалификации в текущем учебном году, сократилось примерно на 30% по сравнению с прошлым годом», — добавляет издание.

Как сообщал Курсор, благодаря разработанной программе Минсоцобеспечения и Минобразования многие пенсионеры смогут не только поправить свое материальное положение, но и почувствовать себя социально активными и нужными обществу.

Программа является совместной инициативой минобразования, минсоцобеспечения и местных органов власти, она внедряется в связи со сложной ситуацией с острой нехваткой педагогов в начальных школах.

Также Курсор писал о том, что, по данным Министерства образования, в преддверии нынешнего учебного года не были заполнены около 5 600 вакансий преподавателей. Большая часть нехватки приходилась на Тель-Авив и центральную часть Израиля, где школам не хватало почти 3 500 учителей.

При этом в начальных школах не хватало 424 учителей английского языка и 250 учителей естественных наук.