Минобразования: В преддверии учебного года не заполнены 5600 вакансий преподавателей

По данным Министерства образования, в преддверии наступающего учебного года не заполнены около 5 600 вакансий преподавателей.

Согласно данным, опубликованным министерством, большая часть нехватки приходится на Тель-Авив и центральную часть Израиля, где школам не хватает почти 3 500 учителей.

В начальных школах не хватает 424 учителей английского языка и 250 учителей естественных наук, сообщает министерство.

В школах специального образования и детских садах, по данным министерства, не хватает 1 103 сотрудников.

Ранее «Курсор» писал, что в Израиле могут повысить плату за посещение детских садиков. Согласно рекомендации Государственной ценовой комиссии, предлагается увеличить тарифы субсидированных яслей и детских садов для детей младшего возраста. При этом министр образования Ифат Шаша-Битон не поддерживает предложение комиссии до тех пор, пока не будет увеличена государственная субсидия для родителей.

Мы сообщали о скандале в школе в Герцлии: детей заставляют относиться к второкласснику как к девочке. Мальчику разрешили считаться девочкой и пользоваться туалетом для девочек, что вызвало серьезные неодобрения родителей других детей из школы в Герцлии.

Кроме того, цены на детские сады повысятся с 1 сентября, если они вообще откроются. Критическая ситуация назревает для родителей. Детские сады могут не открыться с сентября, поскольку правительство постановило увеличить оплату за посещение садов детьми, но не решило вопрос с зарплатой учителей.