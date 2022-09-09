Реформа минобразования: пенсионеры вернутся в школы

Благодаря разработанной программе минсоцобеспечения и минобразования многие пенсионеры смогут не только поправить свое материальное положение, но и почувствовать себя социально активными и нужными обществу.

Тысячи пожилых граждан вернутся в ближайшее время в школы в качестве помощников по вопросам образования. Это попытка министра Мейрав Коэн решить проблему с преподавательским составом.

Программа является совместной инициативой минобразования, минсоцобеспечения и местных органов власти, она внедряется в связи со сложной ситуацией с острой нехваткой педагогов в начальных школах.

Мейрав Коэн считает, что «все в выигрыше», поскольку программа поможет тысячам пенсионеров, оказавшихся в пенсионном возрасте со значительным снижением доходов. Для мужчин это снижение дохода примерно на 59%, а для женщин — примерно на 49%.

Пожилые люди также сильно страдают от чувства одиночества и ненужности после выхода на пенсию. Цифры минсоцравенства подтверждают, что около 200тысяч граждан способны интегрироваться в данную программу на условиях полной или частичной занятости, а с каждым годом эта цифра будет только увеличивается.

В Израиле более миллиона пенсионеров, что составляют около 12% населения, а к концу 2035 года число пенсионеров составит 1,7 млн ​​человек, то есть 15% от общей численности населения. Пожилые люди становятся неиспользованным человеческим капиталом — и финансовым бременем для экономики и общества. Совместная инициатива минобразования и минсоцполитики поможет решить этот вопрос.

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