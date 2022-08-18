Дефицитные профессии: каких работников не хватает в Израиле

Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало данные о самых востребованных профессиях в стране по состоянию на июль 2022 года.

Согласно данным, опубликованным сегодня, 18 августа, Центральным статистическим бюро, в Израиле продолжает падать спрос на работников хайтека, зато значительно растет на другие специальности.

Об этом сообщает издание «НЭП».

За последние три месяца спрос на разработчиков программного обеспечения снизился на 11%, но это не значит, что работники этой сферы не нужны, их дефицит просто стал менее острым.

Зато в Израиле сильно ощущается нехватка водителей автобусов и грузовиков. Согласно данным, в июле 2022 года спрос на них вырос с 11% до 16%. А также в стране дефицит строителей и охранников. По этим специальностям число вакансий значительно превышает количество свободных работников.

Также израильские работодатели серьезно нуждаются в официантах, барменах, торговых работниках, сиделках, работниках телемаркетинга, поварах и офисных служащих.

«Курсор» писал ранее, что министерство финансов Израиля опубликовало отчет о ситуации в системе образования в стране, подчеркнув, что за последние три года количество молодых учителей, отказывающих от своей профессии значительно увеличилось.

Еще мы писали, что компания «Израильская авиационная промышленность» (IAI) решила материально вознаградить своих сотрудников за успешную работу и поровну распределить между ними часть премиальных. Речь идет о десятках миллионов шекелей.