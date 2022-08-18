Сотрудники израильской госкомпании получат премию в десятки миллионов шекелей

Израильский государственный концерн решил распределить часть своей прибыли между сотрудниками, отметив, что они являются соучастниками его успешной работы.

Компания «Израильская авиационная промышленность» (IAI) решила материально вознаградить своих сотрудников за успешную работу и поровну распределить между ними часть премиальных. Речь идет о десятках миллионов шекелей.

Об этом сообщает издание News.walla.

Председатель правления концерна Амир Перец принял такое решение, потому что рабочие являются соучастниками успешной работы компании, которая приносит государству большие дивиденды. А значит за свой труд они должны быть вознаграждены.

Основная часть премиальных будет распределена поровну, а остаток — в зависимости от личных достижений в работе и вклада в развитие компании.

Отметим, что «Израильская авиационная промышленность» является одной из ведущих технологическо-промышленных компаний страны. Около 16 тысяч ее сотрудников создают продукцию годовым объемом продаж около 3,3 млрд долларов. Компания активно занимается модернизацией авиатехники по всему миру.

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