Делегация Саудовской Аравии помолится в мечети Аль-Акса - впервые за 56 лет

В последний раз визит в Иерусалим представители Эр-Рияда совершали в 1967 году.

В течение недели официальная делегация из Саудовской Аравии посетит Рамаллу и затем Иерусалим с целью помолиться в мечети Аль-Акса.

Об этом заявил обозреватель сайта «ХаАрец» Джеки Хури.

Делегацию возглавит посол Саудовской Аравии в Палестинской автономии Наиф бен Бандар аль-Судири. Он был назначен на эту должность в начале августа текущего года, и это историческое назначение, так как впервые такой пост был создан. В настоящий момент Наиф бен Бандар аль-Судири является посолом-нерезидентом Саудовской Аравии в ПА.

Если информация о посещении палестинской делегацией мечети Аль-Акса подтвердится, это будет первый визит делегации из Саудовской Аравии в Иерусалим с 1967 года. Подробности визита и возможные встречи с израильскими официальными лицами не раскрываются.

Накануне сообщалось, что оппозиция направила послание правительству Саудовской Аравии. Так, известный израильский востоковед Мордехай Кейдар заявил, что политики направили послание наследному принципу Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду, чтобы тот не подписывал соглашение с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. При этом оппозиция пообещала куда лучшие условия для палестинцев и уступки им, в случае, если она придет к власти, добавил востоковед.

Также США выдвинули требование Израилю по переговорам с Саудовской Аравией. Вашингтон попросил Израиль разрешить открытие американского консульства для палестинцев.