Оппозиция направила послание правительству Саудовской Аравии – источник озвучил подробности

Политики предпринимали попытки по дезавуированию политики израильских властей.

Известный израильский востоковед Мордехай Кейдар со ссылкой на своего друга, близкого к правительству Саудовской Аравии, рассказал, какое предложение получил наследный принц Бин Салман от израильской оппозиции.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Он подтвердил информацию, что оппозиция предпринимала попытки по дезавуированию политики израильских властей. По словам Кейдара, политики направили послание наследному принципу Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду, чтобы тот не подписывал соглашение с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

При этом оппозиция пообещала куда лучшие условия для палестинцев и уступки им, в случае, если она придет к власти, добавил востоковед.

Ранее мы писали, что президент Палестинской автономии Махмуд Аббас выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, поделившись своей точкой зрения касательно урегулирования отношений между Израилем и Саудовской Аравией. По его словам, мир на Ближнем Востоке воцарится лишь после якобы получения палестинским народом всех своих прав, а если кто-то считает иначе, то это ошибка. Кроме этого, он заявил о желании получить от международного сообщества "защиту от оккупации".

Также "Курсор" сообщал, что США выдвинули требование Израилю в контексте переговоров с Саудовской Аравией.

Помимо этого опрос показал, сколько израильтян поддерживают мирное соглашение с Саудовской Аравией.