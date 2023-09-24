Переговоры с Саудовской Аравией — США выдвинули требование Израилю

Израиль узнал об этом сегодня из политических источников.

США попросили Израиль разрешить открытие американского консульства для палестинцев в Иерусалиме в рамках процесса нормализации отношений между Израилем и Эр-Риядом. Израиль узнал об этом сегодня из политических источников.

Об этом пишет газета Israel Hayom.

Консульство действовало до 2019 года в столице и фактически служило американским посольством для палестинцев в Иерусалиме. Администрация Трампа закрыла это место в рамках процесса признания Иерусалима столицей Израиля и переноса американского посольства в город.

Следует отметить, что согласно дипломатическому протоколу в столице страны не могут работать как консульство, так и посольство. Кроме того, с 2018 года Израиль отказывается одобрять открытие консульств иностранных государств в Иерусалиме с целью, чтобы эти страны перенесли свои посольства в город или открыли там филиал.

В первый год своего пребывания в должности президент Байден и его администрация оказывали сильное давление на правительство Израиля, чтобы оно вновь открыло консульство. Нетаниягу отклонил это требование.

В июне 2021 года тогдашний премьер-министр Нафтали Беннет публично заявил, что категорически отклоняет эту просьбу. Тогдашний министр иностранных дел Яир Лапид сначала согласился с американским требованием, но позже присоединился к Беннету. Из-за желания администрации Байдена поддерживать в то время хорошие отношения с правительством, этот вопрос фактически исчез с повестки дня.

Газета узнала, что недавно, по мере продвижения переговоров по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, этот вопрос вернулся к обсуждению. На данный момент неясно, стоят ли за требованием от имени палестинцев саудовцы или же американцы делают это по собственной инициативе. Как вы, возможно, помните, в недавнем интервью телеканалу Fox News наследный принц Саудовской Аравии воздержался от выдвижения политических требований от имени Палестинской администрации и заявил, что его надежды заключаются лишь в том, чтобы «облегчить жизнь палестинцев».

Курсор писал, что Лапид прокомментировал визит Нетаниягу в США и соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией.