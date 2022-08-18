Дело мэра Петах-Тиквы: суд разрешил чиновнику вернуться на работу

Суд Ришон-ле-Циона принял решение отпустить под домашний арест мэра Петах-Тиквы, подозреваемого в коррупции, и разрешил ему вернуться на работу.

В четверг, 18 августа, Мировой суд Ришон-ле-Цион принял решение отпустить под домашний арест мэра Петах-Тиквы Рами Гринберга, который на прошлой неделе был арестован по подозрению во взяточничестве и мошенничестве. А после окончания срока домашнего ареста разрешил ему вернуться на работу.

Об этом сообщает издание Times of israel.

Полиция просила суд запретить Гринбергу возобновлять свои обязанности мэра на 45 дней, но судья отклонил запрос.

«Что касается управления муниципалитетом, я не нашел причин, препятствующих подсудимому делать это, поскольку мне не были предъявлены обоснованные подозрения, указывающие на совершение подсудимым преступления, связанного с его ролью при исполнении служебных обязанностей», — сказал председательствующий.

При этом, мэру Петах-Тиквы запретили покидать страну на 180 дней и контактировать с другими фигурантами дела против него. Он останется под домашним арестом восемь дней, а затем возобновит свои обязанности.

Ожидается, что директор муниципалитета Петах-Тиквы Янив Бенита и два бизнесмена, связанных с Гринбергом, которые были арестованы вместе с мэром, также будут освобождены.

«Курсор» писал ранее, что мэр Петах-Тиквы и генеральный директор муниципалитета были арестованы по обвинению во взяточничестве, мошенничестве, злоупотреблении доверием и отмывании денег.