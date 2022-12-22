Дело о ликвидации Сохнута: появились новые подробности

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В среду Еврейское агентство получило обновленную информацию о судебном процессе, проходящем в москве.

Российский суд объявил, что члены исполнительного комитета Еврейского агентства попросили об очередной отсрочке судебного разбирательства после того, как за шесть месяцев до этого российское правительство потребовало прекратить его деятельность в стране.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

В среду Еврейское агентство получило обновленную информацию о судебном процессе, проходящем в москве, и об утверждении отсрочки на два месяца.

«20 декабря в московском суде состоялось судебное заседание по процессуальным действиям, в которых участвовало Еврейское агентство в последние месяцы», — говорится в письме, направленном членам исполнительной власти.

«Адвокат, представляющий российское подразделение Еврейского агентства, попросил еще раз отложить судебное разбирательство, поскольку агентство выполняет определенные требования минюста россии, для завершения которых требуется больше времени», — говорится в письме.

По сообщению агентства, «суд удовлетворил запрос Еврейского агентства и пришел к выводу, что судебное разбирательство будет возобновлено 17 февраля. Еврейское агентство продолжает предпринимать необходимые шаги и вносить необходимые юридические коррективы в преддверии следующего слушания».

Одним из таких действий является создание местного колл-центра для российских евреев, заинтересованных в алие или участвующих в мероприятиях организации. Этот колл-центр до недавнего времени работал в Израиле как часть Глобального центра агентства. Ведомством предпринимаются и другие шаги для удовлетворения запросов минюста россии.

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