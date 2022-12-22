Сохнут заявил о важном рекорде в 2022 году

Еврейское агентство завершает 2022-й год, когда в общей сложности 70 000 олимов из 95 разных стран репатриировались в Израиль при содействии Агентства в сотрудничестве с министерством алии и интеграции.

Это рекордное количество олимов за последние 23 года и резкое увеличение по сравнению с 2021 годом, когда в Израиль прибыло около 28 600 новых репатриантов.

Анализ тенденций алии в 2022 году показывает, что большинство олимов в этом году прибыли из россии* и Украины. Данные также показывают, что уровень алии из большинства стран мира вернулся к допандемическому уровню.

Операция Еврейского агентства по спасению украинских евреев после начала войны с рф была беспрецедентной по своим масштабам. Еврейское агентство в сотрудничестве с правительством Израиля и глобальными еврейскими общинами, возглавляемыми Еврейскими федерациями Северной Америки, а также Керен ха-Йесод и другими донорами, начало операции на местах в нескольких странах, граничащих с Украиной, в течение 24 часов после вторжения.

Были открыты центры для приема волны еврейских беженцев и предоставления им теплых кроватей, еды, медицинского обслуживания и занятий для детей. Всего в этих центрах было роздано 290 000 обедов, и тысячи беженцев, в том числе сотни пожилых людей и переживших Холокост, были доставлены в Израиль спасательными рейсами.

Чрезвычайные гранты также были переданы для укрепления еврейских общин в Украине, 354 тонны личного снаряжения было собрано в Израиле и роздано беженцам в Украине.

Репатриация из Украины была осуществлена ​​в сотрудничестве со многими партнерами, в том числе с министерством иностранных дел Израиля, Натив, Департаментом народонаселения министерства внутренних дел, IFCJ, Ofek Israel и другими.

Данные Еврейского агентства за период с 1 января 2022 г. по 1 декабря 2022 г. показывают, что из рф прибыло 37 364 олима; 14 680 из Украины; 3500 человек из Северной Америки при содействии Нефеш Б’Нефеш; 2049 из Франции; 1993 человека из Беларуси; 1498 человек из Эфиопии в рамках операции «Цур Исраэль»; 985 из Аргентины; 526 из Великобритании; 426 из Южной Африки; 356 из Бразилии. Окончательные итоги за 2022 год будут доступны после завершения года.

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