Появилась новая информация в деле о чиновнике, незаконно ввозившем украинцев в государство

Национальное подразделение по расследованию мошенничества завершило расследование дела заместителя мэра Ришон ле-Циона Максима Бабицкого о контрабанде украинки в Израиль.

Расследование началось более месяца назад с задержания гражданинки Украины по подозрению в незаконном въезде в Израиль при содействии Бабицкого.

Затем его расследовали по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении доверием, пособничестве и подстрекательстве к мошеннической деятельности, соучастии в преступлении, срыве следственных процессов и фальсификации информации, касающейся Закона о возвращении.

Дело передано на рассмотрение и принятие окончательного решения прокуратурой Центрального района.

Ранее Курсор писал, что вице-мэр Ришон ле-Циона прокомментировал обвинения в свой адрес