Вице-мэр Ришон ле-Циона прокомментировал обвинения в свой адрес

Максим Бабицкий, вице-мэр Ришон ле-Циона, отрицает обвинения в свой адрес.
Об этом сообщает канал
Он сообщил: «Друзья. Я не нарушал никакого закона. Не было речи о взятки в какой-либо форме».
Чиновник пояснил, как возникла такая ситуация: «Девушка 5 лет не видела маму и летела к ней на месяц. Мама не гражданка Израиля и не могла пригласить её».
По его мнению, это следствие разберется в этом вопросе и закроет дело.
«Я несмотря ни на что продолжу помогать людям, даже если это кому-то не нравится», — добавил Максим Бабицкий.
Курсор сообщал ранее, что вице-мэра Ришон ле-Циона подозревают в контрабанде украинцев в Израиль. Максим Бабицкий, репатриировавшийся в Израиль из рф в 1995 году, активно помогал украинцам, пытающимся бежать из своей страны в условиях продолжающегося российского вторжения в Украину.
Кроме того, мы писали о кровавой драке в Ришон ле-Ционе: мужчина получил серьезные ранения. Прибывшая на место события бригада медиков обнаружила его лежащим на дороге в бессознательном сознании с травмой головы.
Также Курсор информировал, сколько будут стоить выборы в пересчете на одного избирателя.