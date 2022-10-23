Вице-мэр Ришон ле-Циона прокомментировал обвинения в свой адрес

Максим Бабицкий отрицает обвинения во взяточничестве и пособничестве незаконному въезду в Израиль украинцев. Он пояснил свои действия желанием помочь людям в трудной ситуации.

Максим Бабицкий, вице-мэр Ришон ле-Циона, отрицает обвинения в свой адрес.

Об этом сообщает канал Израильские трудовыебудни.

Он сообщил: «Друзья. Я не нарушал никакого закона. Не было речи о взятки в какой-либо форме».

Чиновник пояснил, как возникла такая ситуация: «Девушка 5 лет не видела маму и летела к ней на месяц. Мама не гражданка Израиля и не могла пригласить её».

По его мнению, это следствие разберется в этом вопросе и закроет дело.

«Я несмотря ни на что продолжу помогать людям, даже если это кому-то не нравится», — добавил Максим Бабицкий.

Курсор сообщал ранее, что вице-мэра Ришон ле-Циона подозревают в контрабанде украинцев в Израиль. Максим Бабицкий, репатриировавшийся в Израиль из рф в 1995 году, активно помогал украинцам, пытающимся бежать из своей страны в условиях продолжающегося российского вторжения в Украину.

Кроме того, мы писали о кровавой драке в Ришон ле-Ционе: мужчина получил серьезные ранения. Прибывшая на место события бригада медиков обнаружила его лежащим на дороге в бессознательном сознании с травмой головы.

Также Курсор информировал, сколько будут стоить выборы в пересчете на одного избирателя.