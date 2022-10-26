Дело о перепутанных эмбрионах в «Ассуте»: девочка благополучно появилась на свет

Мать и ребенок себя чувствуют хорошо и проходят ряд анализов.

Сегодня, 26 октября, в медицинском центре «Шиба» женщина, которой в клинике «Ассута» подсадили чужой эмбрион, родила девочку. Пока малышка остается с ней.

Об этом сообщает издание «Детали».

Последние несколько дней женщина находилась в центре общественного обсуждения. Сейчас с ней, и ребенком все хорошо, они проходят ряд анализов.

Появившаяся на свет девочка не является биологической дочерью женщины, но генетическая экспертиза показала, что это и не ребенок пары, которую считали до этого ее родителями. Проведенный тест все усложнил, но представители клиники продолжают искать настоящих маму и папу новорожденной

Однако адвокаты роженицы обратились в суд с просьбой прекратить поиски и издать постановление, согласно которому эта женщина – законная мать девочки. Между тем есть еще семь пар, которые могут оказаться биологическими родителями малышки.

«Курсор» писал ранее, что окружной суд в Лоде постановил немедленно провести генетический тест для того, чтобы установить личность биологических родителей плода. Женщина, вынашивающая ребенка, была против процедуры.

Еще мы писали, что после инцидента с подменой эмбрионов в клинике «Ассута» в Ришон-ле-Ционе могут закрыть отделение ЭКО. Комиссия минздрава обнаружила там множество нарушений.