Дело о подмене эмбриона в Ассуте: шести парам разрешили пройти генетическое тестирование

История о подмене эмбриона в клинике «Ассута» получила продолжение. Несмотря на то, что минздрав сказал, что поиски биологических родителей девочки будут прекращены, Магистратский суд Ришон-ле-Циона разрешил шести парам провести генетическое тестирование, чтобы узнать, не являются ли они биологическими родителями девочки, недавно появившейся на свет.

Об этом сообщает Times of Israel.

Пять пар пройдут тестирование ДНК на возможное родство сразу, и если тесты будут отрицательными, тогда протестируют еще одну пару. Эти люди были идентифицированы клиникой «Ассута» как имеющие наибольшие шансы стать биологическими родителями девочки.

В суде отметили, что разрешили провести ДНК-тест, потому что такая процедура соответствует интересам ребенка, ведь он имеет право знать о своем происхождении.

В то же время, женщина, которая выносила и родила девочку, вместе со своим мужем заявили, что считают ребенка своим и будут бороться с любой попыткой отнять у них опеку.

«Курсор» писал ранее, что женщина, которой в «Ассуте» имплантировали чужой эмбрион планирует подать в суд на клинику, где проходило искусственное оплодотворение. Вместе с супругом они хотят отсудить в медицинского учреждения 10 млн шекелей.

Еще мы писали, что минздрав принял решение не закрывать отделение ЭКО в «Ассуте», но сократил на 50 процентов в нем количество процедур оплодотворения.